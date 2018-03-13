Американист: Санкции Трампа против России будут минимальны

ФОТО: Дональд Трамп // flickr/Gage Skidmore

Эксперт в эфире НСН допустил, что президент США может удовлетворить требование конгрессменов по поводу новых ограничений против РФ.

Американские Конгрессмены потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России. За подобный шаг выступили 140 членов Палаты представителей от Демократической партии. По их мнению, против Москвы должны быть введены новые ограничительные меры из-за вмешательства в выборы. Как подчеркнули конгрессмены, отсутствие санкций сделало избирательную систему страны уязвимой, сообщает ТАСС.

В свою очередь, руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН допустил ввод новых санкций.

«Республиканцы не пойдут на импичмент, поскольку ясно, что никакого сговора с Кремлём не было. Но этот дамоклов меч висит над Трампом, поэтому вполне возможно, что Трамп этим напуган, поэтому пойдёт навстречу. Он старается минимумом отделаться, но демократы это чувствуют, вот и давят на него. Я думаю, в этот раз он тоже постарается каким-то минимумом отделаться. Обычно республиканцы более воинственны и непримиримы. Похоже, Трамп переформатировал свою партию, они стали более спокойными по отношению к России», - отметил американист.

По словам Сергея Самуйлова, очередные обвинения во вмешательстве в выборы являются исключительно внутренним делом.

«В отношении России и республиканцы, и демократы достаточно единодушно выступают. Демократы сейчас более требовательны к санкциям. Миллер (имеется в виду спецпрокурор США Стивен Миллер – НСН) ещё расследует. Вообще не надо связываться с ними, я считаю. Это исключительно внутреннее дело. Эти обвинения нужны для того, чтобы Миллеру оправдаться, что он действительно что-то нашёл», - убеждён политолог.

Напомним, ранее член Конгресса США Майк Конуэй рассказал, что расследование комитета по разведке Палаты представителей не помогло найти какие-либо следы сговора предвыборной кампании Трампа с Россией, сообщает «ФедералПресс» .По его словам, удалось выявить лишь неуместные встречи и не очень верные оценки.