Джабаров: Новыми санкциями Вашингтон развяжет торговую войну с Россией

Сенатор в эфире НСН разглядел недобросовестную конкуренцию в возможных ограничениях США против стран, которые сотрудничают с Москвой в оборонной сфере.

Вашингтон с 29 января может начать вводить санкции против компаний и физических лиц, которые сотрудничают с предприятиями РФ в оборонном секторе. Такая мера прописана в законе CAATSA и разъяснениях Госдепартамента США. Под удар могут попасть страны, которые закупают у Москвы оружие, сообщает РБК.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что подобными действиями Вашингтон пытается упрочить свое экономическое положение в мире, прибегая к недобросовестной конкуренции (слушайте аудио).

«Пока что рано обсуждать такие вещи. Прежде чем гадать на кофейной гуще, надо получить конкретный список, что они собираются делать. Если они введут такие санкции – это недобросовестная конкуренция и объявление нам торговой войны, что ещё раз показывает хвалёную американскую “демократию”. Во всех этих санкциях мы чётко видим экономические интересы США. Они пытаются любой ценой восстановить свою былую мощь даже за счёт того, что могут потерять имидж демократической страны. Рано или поздно Россия это преодолеет. Американцы от этого только проиграют», - уверен сенатор.

По словам Владимира Джабарова, Вашингтон чуть позже «пожнёт плоды своих деяний».

«Я не думаю, что [весь мир] ради американцев не захочет с нами дружить, сотрудничать, торговать в экономическом и оборонном пространстве. Американцы сами пожнут плоды своих деяний, но чуть позже», - заверил НСН Джабаров.

Напомним, 26 января в США рассказали о расширении санкций против России. Их действие начинается в понедельник, 29 января. Всего в список попали 33 организации из РФ, большая часть из них связана с оборонно-промышленным комплексом, сообщает Ura.ru .