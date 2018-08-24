Американист: Импичмент Трампу приведёт к беспорядкам в США

Эксперт в эфире НСН сообщил, что гражданской войны из-за смещения президента Соединённых Штатов не будет.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который ранее занимал пост мэра Нью-Йорка, заявил, что импичмент американскому лидеру приведёт к восстанию в стране. По его словам, смещение главы Соединённых Штатов возможно только по политическим причинам, а народ выступит против этого, сообщает Sky News.

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН заявил, что к гражданской войне возможный импичмент Трампа не приведёт.

«Американские адвокаты плохо знают американскую же историю. Ричарду Никсону импичмент объявляли, вернее, там начался процесс импичмента, то же самое было и с Биллом Клинтоном, с Эндрю Джонсоном. Гражданская война уже много лет идёт в США в латентной форме. Это война богатых пригородов с небогатыми. Сценарий гражданской войны по модели, которая была в 19 веке, невозможен в условиях полицейского государства, которое создано в США, с таким количеством спецслужб, частных вооружённых компаний. Но определённого рода гражданские беспорядки системного характера, определённого рода огораживание одних территорий от других – это вполне возможно», - считает эксперт.

По словам Дмитрия Евстафьева, в США обществ расколото. Это может привести к серьёзной общегосударственной дестабилизации.

«Адвокат (Джулиани – НСН) сказал, что раскол общества в США достиг опасной черты, на которой американские институты демократии уже не могут рассматриваться как безусловный страховочный организм крупного общественного кризиса (не революции, но серьёзной общегосударственной дестабилизации). Вот тут он абсолютно прав», - сказал Евстафьев.

Напомним, ранее Дональд Трамп предупредил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс они могут инициировать импичмент. В этом случае, как рассказал, что это приведёт к обвалу на международных рынках.