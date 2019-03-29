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Американцам напомнили о сотнях миллионов жертв в случае войны с РФ

29 Марта 2019 в 07:32
Американцам напомнили о сотнях миллионов жертв в случае войны с РФ

В случае ядерной войны США с Россией или Китаем погибли бы 335 миллионов людей, сообщает НСН со ссылкой на The National Interest.

«Полная атака Соединенных Штатов на Советский Союз, Китай и страны-спутники в 1962 году убила бы 335 миллионов человек за первые 72 часа», — приводит американское издание свои расчеты.

При этом в случае конфликта стран в наше время, число жертв было бы сопоставимо с прогнозами войны полвека назад, замечают авторы.

 «В то время как угроза ядерной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом исчезла, Соединенные Штаты теперь сталкиваются с перспективой аналогичной войны с Россией или Китаем. Последствия ядерной войны в XXI веке были бы не менее серьезными. Однако шаги по предотвращению ядерной войны такие же, как во время холодной войны: контроль над вооружениями, меры по укреплению доверия, предпринимаемые обеими сторонами, и снижение напряженности», — рекомендуют эксперты.

Отмечается, что статья, размещенная на сайте издания 28 марта, была впервые опубликована несколько лет назад.

Ранее The National Interest рассказало о победе России в войне санкций. Эксперты НСН оценили это заявление. 

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