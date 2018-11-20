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Адмирал не поверил в аргентинскую версию гибели подлодки «Сан-Хуан»

20 Ноября 2018 в 11:06
Адмирал не поверил в аргентинскую версию гибели подлодки «Сан-Хуан»
ФОТО: twitter.com/Armada_Arg

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России в эфире НСН заявил, что в случае возникновения пожара ДЭПЛ не должна была погружаться под воду.

Аргентинские эксперты рассказали, как могла погибнуть подлодка «Сан-Хуан». По их мнению, 14 ноября 2017 года на субмарине начался пожар в районе носовых электробатарей из-за попадания воды в батареи через вентиляцию. При этом о ЧП руководству доложили только утром 15 ноября, поднявшись в надводное положение. После этого ДЭПЛ могла вновь опуститься под воду и продолжить движение. Как отмечают СМИ, позже пожар либо возобновился, либо вспыхнул в другом месте и подлодка резко пошла на дно из-за потери управления. Оказавшись на критической глубине, субмарина получила деформации из-за толщи воды, сообщает Nacion со ссылкой на черновик доклада экспертов комиссии при Минобороны.

Контр-адмирал: Без помощи России аргентинцы подлодку не поднимут
Однако бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН такую версию посчитал неправдоподобной.

«Всё это происходило в мирное время, поэтому эта версия не может являться правдоподобной. Если что-то случилось сверхъестественное, особенно связанное с пожаром в замкнутом пространстве, она должна была всплыть, доложить об этом и уже, не погружаясь, выполнять задачи и управляться КП (командным пунктом – примечание НСН). Настоящие подводники бы так не действовали. Им по всем правилам должны были дать приказание вернуться в базу», - заверил НСН адмирал.

Напомним, подлодку «Сан-Хуан» обнаружили 16 ноября, через год после её потери. ДЭПЛ нашли в 500 километрах от берега. Она находится на глубине свыше 900 метров. Подлодка перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Она следовала на базу Мар-дель-Плата. В этот момент на борту находились 44 человека.

ДЭПЛ – дизель-электрическая подводная лодка

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