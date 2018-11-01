Звездный фитнес‐тренер умерла в своей ванной

Знаменитый фитнес-тренер Мэнди Блэнк скончалась в Лос-Анджелесе на 43-м году жизни. Ее тело было обнаружено в ванной. Там ее нашла домработница. Как сообщает телеканал «360», о причине смерти пока не сообщается. Полицейские не нашли в ее доме ни наркотиков, ни алкоголя.

Мэнди Блэнк была личным тренером актера и боксера Микки Рурка, бейсболиста Алекса Родригеса, актера Поли Шора и многих других голливудских звезд. В 1999 году она была признана самой молодой победительницей мирового первенства Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.

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