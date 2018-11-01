Шеф-повар посоветовал депутату, как разнообразить «министерскую диету»

Константин Ивлев в эфире НСН объяснил, что проблема скудности питания саратовского депутата, живущего на 3,5 тысячи рублей, в том, что он не умеет готовить.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который поспорил с экс-министром труда области Натальей Соколовой, теперь пытается прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Бондаренко начал эксперимент 24 октября и уже стал жаловаться на однообразное меню. Его недельный рацион состоит из яичницы, супа на куриных костях, тушеных овощей, карамельки и яблока. Депутат предпринимал тщетные попытки внести некоторое разнообразие в свое питание, однако ему это не удалось. Так, Николай Бондаренко попытался добавить в еду больше лука, моркови и курицы, но это привело к сокращению количества хлеба и конфет.

Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН объяснил, почему депутат Николай Бондаренко не может разнообразить меню своей «министерской диеты».

«Разнообразить меню можно на эту сумму денег. Все зависит от того, что готовить. Можно приготовить щи, куриную лапшу, похлёбки из бобовых. Можно есть не только пасту, но и гречку, рис, другие крупы, так же как и овощи. Да, баклажан или сладкий перец, конечно, дорогие, но есть лук, тыква и многие другие овощи, которые так же полезны и ценны определенными витаминами и минералами, которые мы используем в своем рационе. Просто он не профессиональный повар, вот и все. Я думаю, что профессиональный повар сможет разнообразить себе меню», — заявил шеф-повар.

По его словам, каждый сотрудник ресторана практически сидит на «министерской диете. При этом, по словам Константина Ивлева, они имеют полноценный рацион во время рабочего дня.

«У нас в профессиональном мире, ресторанном, есть питание сотрудников. В среднем питание на человека в день рассчитывается от 80 до 150 рублей. Чтобы вы понимали, питание включает полноценный обед, то есть суп, холодное, закуска в виде салата, а ужин — это горячее. Конечно, на эту сумму можно разнообразить только трехразовое питание. Можно покупать те или иные продукты и готовить, если вам хватит три блюда на сутки, и вы выживете, то есть вам хватит энергетической ценности для того, чтобы еще двигаться и что-то делать», — заключил собеседник НСН.

Напомним, депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил, что похудел на «министерской диете». По его словам, за неделю он стал стройнее более чем на два килограмма. Областной депутат признался, что это была «не лучшая неделя в его жизни» в связи с тем, что овощи и курица быстро закончились и остались лишь крупы.К спору и проведению эксперимента депутата привел инцидент с неоднозначным заявлением экс-министра труда Саратовской области Натальи Соколовой. Она заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для еды на месяц, и предложила россиянам питаться «макарошками».