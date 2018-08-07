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Французский актер Насери прооперирован после драки в Москве

7 Августа 2018 в 18:07
Французский актер Насери прооперирован после драки в Москве

Французского актера Сами Насери, который попал под горячую руку посетителей одном из московских баров, прооперировали в НИИ им. Гельмгольца. Как пишут «Новые Известия», хирургическое вмешательство прошло успешно. По данным пресс-службы клиники после операции актер чувствует себя хорошо, он вышел из-под действия наркоза и уснул. Лечение Насери контролирует Министерство здравоохранения РФ и лично главный врач-офтальмолог Владимир Нероев.

Как уточняет РИА Новости, драка с участием французского гостя произошла в ночь на 5 августа, но известно о ней стало во вторник, 7 авгутса. По словам самого Насери, он вместе с братом находился в баре на Тверской улице в районе Старопименовского переулка. Там у него возник конфликт с другим посетителем, который нанес актеру несколько ударов по лицу.

В справочной НИИ имени Склифосовского ранее сообщили, что актер обращался к ним за помощью, и сам покинул больницу. Ранее в СМИ появилась информация о том, что потасовка в баре возникла после того, как Насери нецензурно ответил на просьбу компании из Белоруссии вести себя потише.

Сам Насери получил широкую известность, сыграв в фильме «Такси» по сценарию Люка Бесссона и трёх продолжениях картины.

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