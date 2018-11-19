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Зверев выиграл итоговый турнир АТР в Лондоне

19 Ноября 2018 в 08:37
Зверев выиграл итоговый турнир АТР в Лондоне

Немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне.

В финале мужского одиночного разряда турнира пятая ракетка мира обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:3, сообщает RT.

Отметим, что Звереву турнир покорился впервые. Чаще всех победителем соревнования становился швейцарец Роджер Федерер. Он выигрывал его шесть раз. Новак Джокович становился триумфатором этого турнира пять раз.

Ранее член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев рассказал НСН, как Федерер смог подняться на первое место рейтинга ATP в мае 2018 года.

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