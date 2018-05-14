Президент Федерации тенниса раскрыл секрет успеха Федерера

Шамиль Тарпищев в эфире НСН назвал главные качества теннисиста, которые помогли ему возглавить рейтинг АТР.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер занял первое место в обновленной версии рейтинга ассоциации теннисистов – профессионалов (АТР). Информация была опубликована на сайте организации. Ранее первую строчку рейтинга занимал испанец Рафаэль Надаль. Теперь он сместился на второе место, а третье занял теннисист из Германии Александр Зверев.



Член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев в эфире НСН назвал причины, по которым Федерер смог подняться на первое место рейтинга ATP.

«Федерер заслужил первое место рейтинга. Он с каждым годом, невзирая на возраст, прибавляет и играет в более современный теннис. Если вспомнить его взаимоотношения с тем же Надалем, то он ему безоговорочно проигрывал, будучи первым в рейтинге. А с возрастом Федерер поменял тактику в плане технических данных и сейчас стал играть, находясь в пределах корта. Надаль перестал успевать, и моментально все перевернулось в пользу Федерера. Также стоит отметить, что спортсмен профессионально работает и не гонится за первым местом в рейтинге. Всегда выходит на корт готовым. И с этой точки зрения, его профессионализм в методическом плане на самом высоком уровне. Поэтому его результаты не случайны», - отметил эксперт.

Также Шамиль Тарпищев назвал НСН фамилии российских спортсменов, которые могут в обозримом будущем подвинуть Федерера с пьедестала первой ракетки мира.

«У нас есть трое очень перспективных молодых теннисиста – Медведев, Хачанов, Рублев. И потенциал у них очень высокий. Остальное все зависит от работы. Почему бы и не замахнуться на завоевание первых мест. Поэтому надо пожелать им такой же профессиональной работы и терпения», - заявил Шамиль Тарпищев.

Стоит отметить, что пока спортсмены из России не смогли войти даже в 20-ку рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов. 25 место занимает Карен Хачанов, 34 – Даниил Медведев, 45 – Андрей Рублев, 72 – Евгений Донской.