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Зурабишвили выигрывает выборы президента Грузии

29 Ноября 2018 в 00:37
Зурабишвили выигрывает выборы президента Грузии

66-летняя уроженка Парижа и экс-министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,51% голосов, у Григола Вашадзе - 40,49%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета голосов с 75,17% избирательных участков.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе рассказал в эфире НСН, как протест против режима Саакашвили может перевесить разочарование населения правлением «Грузинской мечты», что, в свою очередь, позволит Зурабишвили одержать победу.

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