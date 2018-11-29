Зурабишвили выигрывает выборы президента Грузии

66-летняя уроженка Парижа и экс-министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,51% голосов, у Григола Вашадзе - 40,49%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета голосов с 75,17% избирательных участков.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе рассказал в эфире НСН, как протест против режима Саакашвили может перевесить разочарование населения правлением «Грузинской мечты», что, в свою очередь, позволит Зурабишвили одержать победу.