Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии

Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов президента Грузии, набрав 57,37% голосов, у Григола Вашадзе - 42,63%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК Грузии после подсчета голосов с 31,88% избирательных участков, передает ТАСС.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе рассказал в эфире НСН, как протест против режима Михаила Саакашвили может перевесить разочарование населения правлением «Грузинской мечты», что, в свою очередь, позволит Зурабишвили одержать победу.