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Зубков не видит особых препятствий «Северному потоку-2»

7 Декабря 2018 в 23:21
Зубков не видит особых препятствий «Северному потоку-2»

Сильных препятствий при реализации проекта газопровода «Северный поток— 2» пока не чувствуется, сказал РИА «Новости» председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Отвечая на вопрос, не чувствует ли он сейчас каких-то сильных препятствий для создания газопровода, он сказал: «Пока идет все по плану».

Как ранее сообщала НСН, Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр посчитала слишком радикальной мерой отказ от строительства «Северного потока-2», подчеркнув, что Россия поставляла газ даже во время холодной войны. В то же время она допустила сокращение объёмов газа, который будет проходить по этому трубопроводу.

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