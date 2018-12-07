Зубков не видит особых препятствий «Северному потоку-2»

Сильных препятствий при реализации проекта газопровода «Северный поток— 2» пока не чувствуется, сказал РИА «Новости» председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Отвечая на вопрос, не чувствует ли он сейчас каких-то сильных препятствий для создания газопровода, он сказал: «Пока идет все по плану».

Как ранее сообщала НСН, Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр посчитала слишком радикальной мерой отказ от строительства «Северного потока-2», подчеркнув, что Россия поставляла газ даже во время холодной войны. В то же время она допустила сокращение объёмов газа, который будет проходить по этому трубопроводу.