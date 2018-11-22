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Знакомая не узнала в больнице Джигарханяна: «На него больно смотреть!»

22 Ноября 2018 в 17:04
Знакомая не узнала в больнице Джигарханяна: «На него больно смотреть!»

Армен Джигарханян уже приличное время не появляется на публике, не приходит на работу, пропустил громкую премьеру в своем театре, пишут «Дни.ру».

Как сообщила изданию близкая знакомая Джигарханяна, которая видела его на прошлой неделе, «он очень плох и сильно сдал». По словам источника сайта, Армен Борисович неузнаваем и на него больно смотреть. «Его состояние резко ухудшилось за последние дни…Конечно, вся эта некрасивая история с бывшей женой его сильно подкосила. Джигарханян меньше всего ожидал предательства, подлости, поэтому принял все близко к сердцу. И в итоге угодил в больницу».

Как сообщала НСН, Цымбалюк-Романовская, по решению суда, должна будет также выплатить Армену Джигарханяну 200 тысяч рублей моральной компенсации. Следствие считает, что экс-жена Джигарханяна установила в его рабочем кабинете скрытую камеру, а позднее послала видеозапись в телевизионное ток-шоу. Видео показали в эфире.

Цымбалюк-Романовская после оглашения приговора заявила журналистам, что готова подметать улицы Москвы.

«Я люблю работать, я люблю город Москву, я бы даже, честно говоря, улицы подмела, если это принесет какую-то пользу, пожалуйста, не вопрос», − цитирует ее телеканал Москва 24.

При этом экс-супруга Джигарханяна заявила, что не признает своей вины и намерена обжаловать приговор.

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