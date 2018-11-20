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Общество

«Не вопрос». Бывшая жена Джигарханяна готова мести московские улицы

20 Ноября 2018 в 21:38
«Не вопрос». Бывшая жена Джигарханяна готова мести московские улицы

Суд приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам обязательных работ за установку скрытой камеры в кабинете экс-супруга Армена Джигарханяна. Женщина осуждена по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Цымбалюк-Романовская после оглашения приговора заявила журналистам, что готова подметать улицы Москвы.

«Я люблю работать, я люблю город Москву, я бы даже, честно говоря, улицы подмела, если это принесет какую-то пользу, пожалуйста, не вопрос», − цитирует ее телеканал Москва 24.

При этом экс-супруга Джигарханяна заявила, что не признает своей вины и намерена обжаловать приговор.

Ранее сегодня сообщалось, что Цымбалюк-Романовская, по решению суда, должна будет также выплатить Армену Джигарханяну 200 тысяч рублей моральной компенсации.

Следствие считает, что экс-жена Джигарханяна установила в его рабочем кабинете скрытую камеру, а позднее послала видеозапись в телевизионное ток-шоу. Видео показали в эфире.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров решил трудоустроить дворником молодого жителя республики Турпала Хасиева, который как хулиган вел себя в московском автобусе. Негодование Рамзана Кадырова поддержал в эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров. По его словам, никто и никогда не должен позорить чеченский народ.

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