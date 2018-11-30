Знак почета. Швейцарский истребитель сопроводил самолет Лаврова

Истребитель швейцарских ВВС сопроводил до границы с Австрией специальный борт летного отряда «Россия» главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщают «Известия».

Отмечается, что такой жест со стороны Швейцарии считается знаком почета. По данным издания, министр иностранных дел России не присутствовал на борту.

Напомним, что Сергей Лавров провел в Женеве переговоры со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом и принял участие в международной конференции по Афганистану. Из Женевы министр отправился в Буэнос-Айрес на саммит G20.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео во время саммита G20 в Аргентине не планирует проводить встречу с главой МИД РФ. В свою очередь, президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита «Двадцатаки». Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын рассказал НСН, как отмена встречи лидеров двух стран преследует внутриполитические интересы главы США.