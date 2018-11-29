Помпео не будет встречаться с Лавровым в Аргентине

Госсекретарь США Майк Помпео во время саммита G20 в Аргентине не планирует проводить встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил в четверг представитель госдепа Роберт Палладино. Об этом передает «Интерфакс». Саммит пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Ранее НСН сообщала, что президент США отменил встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Отмена встречи — в интересах американского лидера, если говорить о внутренней политике, заявил НСН научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын.