Четверг
29 ноября
USD 66.94
EUR 75.52
Горячие новости

Помпео не будет встречаться с Лавровым в Аргентине

29 Ноября 2018 в 23:27
Помпео не будет встречаться с Лавровым в Аргентине

Госсекретарь США Майк Помпео во время саммита G20 в Аргентине не планирует проводить встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил в четверг представитель госдепа Роберт Палладино. Об этом передает «Интерфакс». Саммит пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Ранее НСН сообщала, что президент США отменил встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Отмена встречи — в интересах американского лидера, если говорить о внутренней политике, заявил НСН научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.