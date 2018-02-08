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Журналисты могут помочь в решении проблемы бездомных

8 Февраля 2018 в 17:26
Журналисты могут помочь в решении проблемы бездомных

Для решения проблемы бездомных в России необходимо изменить отношение общества к БОМЖам. Об этом заявила на пресс-конференции НСН ответственный секретарь рабочей группы по проблемам бездомных людей при общественной палате РФ Ольга Фомина. Она призвала журналистов активнее подключаться к этой теме.  

«Это социальная журналистика, она  не так привлекательна, но  необходима. Например, президент Финляндии переоделась БОМЖем, приняла участие в фотосессии под слоганом «Это может про изойти с каждым». Нужно привлекать внимание к данной проблеме, менять отношение с негативного, пусть не на положительное, но, хотя бы, на милосердное», - отметила Ольга Фомина.

Ранее на пресс-конференции НСН депутат Госдумы Виталий Милонов предложил законодательно запретить проживание бездомных людей на улице. Он также выступил с инициативой создания «Министерства по делам БОМЖей». Это специализированное государственное агентство должно заниматься помощью бездомным и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

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