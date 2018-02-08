Милонов: Необходим закон о запрете бродяжничества

В России необходимо законодательно запретить проживание бездомных людей на улице. С такой инициативой на пресс-конференции НСН выступил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов. По его словам, такую норму можно принять после широкого общественного обсуждения.

«Нужно обозначить это как отдельную государственную проблему. Признать, что нахождение человека на улице больше не его право. На улице находиться нельзя. Но при этом государство обязано предоставить человеку альтернативу. Сказать: «пожалуйста, иди туда, и ты не будешь жить на улице». Потому что на улице люди становятся разносчиками опасных заболеваний. Они не могут отвечать за свои поступки и просто умирают. Нынешнее отношение к БОМЖам – легализация изощрённой эвтаназии. Когда человек, убитый горем, не может принять адекватного решения, и убивает себя на улице. И мы, исходя из секулярных, псевдо гуманистических целей даём ему такое право», - отметил Милонов.

Ранее депутат Госдумы предложил создать в России специализированное государственное агентство по помощи бездомным и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию - «министерство по делам БОМЖей». По мнению Милонова, в задачи этого учреждения будут входить предотвращение и профилактика бродяжничества, попечение приютов и социальных учреждений, привлечение меценатов и благотворителей, перевоспитание и духовная помощь бродягам, а также помощь в трудоустройстве.