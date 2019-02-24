Журналистка проекта RT получила ранение в Венесуэле

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Журналистка проекта RT Redfish Николь Крамм получила ранение в ходе конфликта на границе Венесуэлы и Колумбии. По словам репортера, автомобиль, которым управляли оппозиционные активисты, совершил на нее наезд.

«Представители венесуэльской оппозиции, которые вчера наехали на мирных жителей на бронированных автомобилях, чуть не убили Николь Крамм - ведущего оператора Redfish в Венесуэле. У Николь ранение ноги, однако, она сказала, что в порядке и продолжит работать», - сообщается в Twitter проекта RT Redfish.

На своей странице в Facebook Крамм сообщила, что автомобиль въехал в людей на полном ходу, несмотря на присутствие гражданских и полиции.

Ранее декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин рассказал НСН, какую роль играют США в событиях на границе Венесуэлы и Колумбии.

