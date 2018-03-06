Жозе Моуриньо станет комментатором для российских СМИ

Один из самых успешных и знаменитых футбольных тренеров Жозе Моуринью станет частью команде телеканала RT во время чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Как сообщила главный редактор RТ Маргарита, «телеканал собирает dream team», а сам Моуриньо подтвердил свою готовность «делить со зрителями. Помогать наставнику будет бывший футболист «МЮ» датчанин Петер Шмейхель.

Напомним, португальский наставник был удостоен звания «Тренер года» по версии ФИФА и возглавлял ведущие мировые футбольные клубы в испанской Ла Лиге («Реал Мадрид»), Английской премьер-лиге («Челси»), итальянской Серии А («Интер») и португальской Примейра Лиге («Порту»).

Чемпионат мира по футболу Россия будет принимать впервые в своей истории. Стадионы в 11 городах практически готовы. Ранее стало известно, что сборная Англии и Коста-Рики, вопреки требованиям ФИФА просит оградить тренировочную базу не двухметровым, а 6-метровым забором.