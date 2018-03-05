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Англия просит обнести тренировочную базу на ЧМ высоким забором

5 Марта 2018 в 17:20
Англия просит обнести тренировочную базу на ЧМ высоким забором

Сборные Англии, Коста-Рики и Южной Кореи попросили оградить тренировочные площадки забором высотой 6 метров. Об этом ТАСС рассказал и.о первого заместителя председателя городского комитета Санкт-Петербурга по строительству Сергей Климов.

Напомним, что это дополнительное требование, не прописанное в регламенте ФИФА, но команды таким образом хотят скрыться от любопытных глаз.

По правилам высота забора ограничена двумя метрами. Коста-Рика будет тренироваться в городе Павловск, Южная Корея - в Ломоносове, родоначальники футбола будут вести подготовку к матчам мундаля в Зеленогорске, напоминает Газета.ру.

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