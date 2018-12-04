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Жизненно важные лекарства в России могут подешеветь

4 Декабря 2018 в 11:10
Жизненно важные лекарства в России могут подешеветь

Правительство Российской Федерации намерено понизить стоимость некоторых импортных лекарств из списка жизненно важных препаратов. Пересчет цен должен начаться с 2019 года, этим будут заниматься министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба, сообщает РБК.

Согласно новой методике цены на жизненно важные препараты, произведённые за границей, будут определяться, исходя из их стоимости в странах, которые имеют сопоставимый с Россией уровень развития экономики, отмечает Ura.ru. Цена в России должна быть не выше самой низкой в соответствующих государствах, среди которых, в частности, называются Венгрия, Греция, Бельгия, Испания, Польша, Франция. Фармацевтические компании рассчитывают отбить уменьшение прибыли, повышая цены на другие лекарства. Некоторым придётся покинуть российский рынок.

В перечне жизненно важных препаратов сейчас значатся 616 лекарств. Государство определяет цены на них, учитывая пожелания производителей.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН ранее рассказал, кому выгоден ажиотаж вокруг «дефицита» медтехники.


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