Жительница Кубани рассказала, что покормила кошек «гуманитарной помощью» от властей

Жительница города Хадыженск Краснодарского края, чей дом пострадал от наводнения, рассказала о составе гуманитарной помощи. По словам Анны, в пакете находилась пачка сахара, соли, лапша «Доширак», тушенка, сгущенка, вода, а также зубная паста, щетка и мыло, сообщает телеканал «360».

Жительница рассказала, что такая помощь пришла от местных властей.

«Ужасно дешевое все, мы покормили этим кошек», - сказала женщина.

В первый раз семье с тремя маленькими детьми предоставили пять таких пакетов, во второй — два.

Представитель оперативного штаба при администрации, рассказал журналистам телеканала, что одним таким пакетом человек может питаться три-четыре дня, пока в его доме сходит вода.

Ранее НСН писала о том, что 26 октября в сочинском морском порту ожидают прибытия парома с 50 тоннами продуктов питания.

