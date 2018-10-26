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Общество

В Большом Сочи выплатят далеко не большие компенсации пострадавшим

26 Октября 2018 в 21:00
В Большом Сочи выплатят далеко не большие компенсации пострадавшим
Вечером 26 октября в сочинском морпорту ожидают прибытия парома с 50 тоннами продуктов питания.

Морской путь избран для доставки продуктов в Сочи, где после разрушительного удара стихии возник ажиотаж на продовольственном рынке. В город, автомобильное и железнодорожное сообщение с которым прервано, вечером прибудет паром с 50 тоннами продуктов, сообщили «Интерфаксу» в сочинском управлении потребительского рынка и услуг. Горожане закупают впрок большое количество продуктов, и в магазинах наблюдается «небольшой ажиотаж», признал собеседник агентства, заверив вместе с тем, что «все магазины обеспечены продуктами питания». Сильные ливни, сели и наводнения в минувшие два дня привели к существенным разрушениям в регионе. Больше всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края, а также Большой Сочи. На железнодорожном перегоне Греческий-Туапсе смыло насыпь, на станции Туапсе вода затопила железнодорожные пути, разрушено около двухсот метров федеральной трассы Джубга – Сочи. На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. 

Между тем, власти Сочи распространили новое штормовое предупреждение. Вечером в пятницу и в ночь на субботу на территории Большого Сочи ожидается сильный дождь. Стихия уже унесла жизни шести человек, судьба еще одного остается неизвестной. За медпомощью обратились 50 человек, из них 11 детей. Власти готовят компенсационные выплаты семьям погибших и пострадавшим.

На отсутствие полноценного законодательного регулирования компенсационных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и родственникам погибших обратила внимание Уполномоченный по правам человека в России. На этой неделе Татьяна Москалькова опубликовала в газете «Известия» статью, в которой указала,  что назначаемые, в частности, судом компенсации порой делают «стоимость» человеческой жизни чрезвычайно низкой. Кроме того, она назвала «вопиющими» случаи, когда для определения суммы компенсации морального вреда суд просит человека представить доказательства в обоснование возникших у него нравственных страданий. Со ссылкой на исследование практики назначения компенсаций в России в 2015 - 2017 годах Москалькова приводит минимальный размер возмещения, выплаченного родственникам в случае смертельного исхода в 5000 рублей, максимальный - 8,5 млн рублей, пострадавшим, к примеру, в ДТП выплачивали от 3 тысяч до 2 млн рублей, отметила омбудсмен.

 «Такие чудовищные и необоснованные разрывы в назначаемых суммах компенсаций приводят к нарушениям конституционных прав граждан», - резюмировала Москалькова.

Всеволод Нерознак

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