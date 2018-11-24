Жители уральского поселка рассказали подробности убийства школьника

Погибший 12-летний школьник и застреливший его 13-летний приятель дружили и часто ходили друг к другу в гости. Об этом рассказали журналистам жители поселка Верхняя Синячиха Свердловской области, где случилась трагедия.

«Подростки дружили и часто ходили друг другу в гости. ЧП произошло в пятиэтажном доме, где жил один из подростков. Мальчики играли, что-то пошло не так», - рассказал «URA.RU» местный житель.

Известно, что мальчик, выстреливший в друга, жил с отцом. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков уже пообещал провести собственную проверку обстоятельств случившегося и выяснить, как работали социальные службы и школьные психологи.

Ранее НСН сообщала, что на Урале один подросток застрелил другого из отцовского ружья, Причиной стала обидная шутка.