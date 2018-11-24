Уральский школьник застрелил сверстника из ружья

На Урале расследуют дело об убийстве школьника. Подростка застрелил из отцовского ружья сверстник.

Инцидент произошел в поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области. По версии следствия, между подростками произошла ссора. Причиной стали шутки в адрес одного из них. Школьник попытался выгнать обидчика из своего дома, а когда это не получилось, достал отцовское ружье и выстрелил в него.

От полученного ранения подросток скончался на месте. Следователи завели уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет РИА Новости.