Жители Каракаса вышли на митинг в поддержку Мадуро

В столице Венесуэлы сторонники президента Николаса Мадуро организовали акцию в его поддержку. В центре столицы, в районе проспекта Урданета начался митинг, сообщает РИА Новости.

«Мы здесь за мир Венесуэлы и за президента Николаса Мадуро. Мы за мир», - заявила участница демонстрации Мадлен Гонсалес.

Агентство отмечает, что акция проходит организованно. Без столконовений с полицией и сопровождается выступлениями музыкантов и политических активистов.

Одновременно в Каракасе планируется митинг сил оппозиции.

Сегодня, 23 февраля, стало известно о том, что на границе с Колумбией сосредоточены войска Венесуэлы. Действующий президент Николас Мадуро приказал «защитить мир после закрытия границы».

Ранее декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин рассказал НСН, для чего США пытаются добиться кровопролития на границе Венесуэлы и Колумбии.