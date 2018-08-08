Елена Степаненко назвала развод с Петросяном «житейским делом»

Юмористка Елена Степаненко прокомментировала свой развод с Евгением Петросяном. В интервью программе «Вести» она сказала, что это вполне житейское дело.

«У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Ваганычем случился развод... Ну, это житейское дело», - сказала артистка.

Степаненко также добавила, комментируя раздел имущества, что это решит суд.

«Всё будет по суду. Как суд скажет, так и будет», - заявила она.

Супруги прожили в браке более 30 лет. Об их разводе стало известно на прошлой неделе. Сообщалось также, что Степаненко хочет получить 80% всего имущества, нажитого совместно. По данным СМИ, речь может идти о 1,5 млрд рублей. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, суд арестовал все имущество разводящихся, чтобы один из них не смог его продать.