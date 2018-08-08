Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

Елена Степаненко назвала развод с Петросяном «житейским делом»

8 Августа 2018 в 13:55
Елена Степаненко назвала развод с Петросяном «житейским делом»

Юмористка Елена Степаненко прокомментировала свой развод с Евгением Петросяном. В интервью программе «Вести» она сказала, что это вполне житейское дело.

«У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Ваганычем случился развод... Ну, это житейское дело», - сказала артистка.

Степаненко также добавила, комментируя раздел имущества, что это решит суд.

«Всё будет по суду. Как суд скажет, так и будет», - заявила она.

Супруги прожили в браке более 30 лет. Об их разводе стало известно на прошлой неделе. Сообщалось также, что Степаненко хочет получить 80% всего имущества, нажитого совместно. По данным СМИ, речь может идти о 1,5 млрд рублей. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, суд арестовал все имущество разводящихся, чтобы один из них не смог его продать.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.