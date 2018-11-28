Жириновский отказался помогать певцу Шуре, назвав его дело «скучным»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался рассматривать обращение певца Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, по ситуации с его квартирой. Об этом на пресс-конференции НСН сообщил адвокат артиста Алексей Панфилов, комментируя бездействие прокуратуры по поводу заявления певца, неожиданно оставшегося практически без дома.

«[Обращение] было направлено непосредственно Жириновскому. Он вообще не рассмотрел нашу жалобу. Сказал, что все замечательно. Сказал, скучно. Было еще направлено Ющенко из Коммунистической партии. Там люди приняли это обращение, взяли в работу, направили депутатские запросы. Вот ждем», — рассказал правозащитник.

В свою очередь, Шура предложил нарядиться в костюм Снегурочки и с песнями зайти в отделение прокуратуры, чтобы добиться внимания к своему делу.

Ранее на пресс-конференции НСН адвокат певца сообщил, что было подано исковое заявление в отношении нового собственника квартиры Шамиля Исаева, экс-сотрудника компании «Столицы» Мурата Арабова, а также в отношении Департамента градостроительной политики города Москвы.

Напомним, что певец Александр Медведев утверждает, что в 2003 году стал жертвой чёрных риелторов. 23 мая 2018 года незнакомые люди предъявили Шуре документы на его квартиру, по которым он собственником не является. В настоящее время певец живет в квартире на правах арендатора. Срок договора аренды истекает уже 1 декабря, однако артист не собирается съезжать и намерен бороться за недвижимость через суд до самого конца.