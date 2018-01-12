Суббота
13 января
USD 56.6
EUR 68.26
Горячие новости

Жириновский назвал размер иностранных счетов Грудинина

12 Января 2018 в 19:54
Жириновский назвал размер иностранных счетов Грудинина

5 млрд рублей лежит на счетах кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в австрийском банке. Об этом, как передают «Известия» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вот ценные бумаги. Структурная нота - 200 штук, еврооблигации - 200 штук и опцион. Коммунисты окончательно повернулись в сторону капитализма. Они ведут на выборы своего кандидата-миллиардера», - сказал глава либерал-демократов, выдвинутый ими кандидатом в президенты.

Ранее в пятницу в ЦИКе заявили, что у Грудинина были счета в иностранных банках, однако к моменту регистрации кандидатом все они были закрыты.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.