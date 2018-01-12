Жириновский назвал размер иностранных счетов Грудинина

5 млрд рублей лежит на счетах кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в австрийском банке. Об этом, как передают «Известия» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вот ценные бумаги. Структурная нота - 200 штук, еврооблигации - 200 штук и опцион. Коммунисты окончательно повернулись в сторону капитализма. Они ведут на выборы своего кандидата-миллиардера», - сказал глава либерал-демократов, выдвинутый ими кандидатом в президенты.

Ранее в пятницу в ЦИКе заявили, что у Грудинина были счета в иностранных банках, однако к моменту регистрации кандидатом все они были закрыты.