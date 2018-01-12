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В ЦИК рассказали об иностранных счетах Грудинина

12 Января 2018 в 18:33
В ЦИК рассказали об иностранных счетах Грудинина

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко объяснил информацию о наличии иностранных счетов у кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина.

Шевченко рассказал, что зарубежные счета были у кандидата на момент выдвижения, однако к моменту регистрации они были закрыты.

«На момент регистрации таких счётов у него нет, соответствующее уведомление Павел Николаевич Грудинин в Центральную избирательную комиссию подал. Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом. Но к моменту регистрации, соответственно, эти счета должны быть закрыты», — объяснил член Центризбиркома.

Отметим, согласно российскому избирательному законодательству у кандидатов на выборах еще до подачи документов должны быть закрыты иностранные счета и вклады, если они есть.

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