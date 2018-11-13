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Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 44 человека

13 Ноября 2018 в 10:47
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 44 человека

В штате Калифорния в США лесные пожары унесли жизни более 40 человек. В понедельник было обнаружено погибшими еще 13 человек, передает RT. Общее число погибших, по последним данным, составляет 44 человека. Это самый разрушительный лесной пожар в истории Соединенных Штатов.

Огонь уничтожил 370 домов, были эвакуированы около тысячи человек, отмечает «Свободная пресса».  
Площадь пожаров превысила 450 квадратных километров. В настоящее время огонь локализован на четверти территории.

Ранее НСН писала о том, что в результате обстрела Израиля со стороны сектора Газа около 53 израильских граждан  пострадали, один человек погиб.

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