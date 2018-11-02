Жена полицейского-насильника из Уфы рассказала об его алиби

Супруга одного из фигурантов дела о групповом насилии в Уфе заявила, что у ее мужа-полицейского имеется алиби. По ее словам, в ночь, когда полицейские в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району муж был дома.

«Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати» - заявила женщина в интервью ГТРК «Башкортостан».

Она также рассказала, что в их семье есть двое маленьких детей и что супруг «очень отзывчивый, положительный человек», передает «Свободная пресса».

Ранее сегодня стало известно, что один из фигурантов дела об изнасиловании арестован, сообщает RT.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. 23-летняя женщина-дознавательница была изнасилована тремя своими коллегами прямо на рабочем месте. Полицейские уволены.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что это не единственный случай изнасилования сотрудниками МВД коллег.

