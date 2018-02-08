Жена Никиты Белых не увидела политического подтекста в деле экс-губернатора

Екатерина Белых заявила в пресс-центре НСН, что дело ее супруга не связано с политикой.

Жена экс-губернатора Кировской области Екатерина Белых не разглядела в деле мужа никакого политического подтекста. Об этом она заявила 8 февраля во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей».

«Это очень удобная позиция – сымитировать ситуацию. Я не удивлюсь, если в подобном случае инициатива исходит от заинтересованного коммерсанта. Я не вижу здесь политического подтекста. Я сейчас предполагаю, что этот пример должен волновать всех российских губернаторов: может возникнуть ситуация, когда станет возможным арестовать любого губернатора», - заявила жена экс-чиновника.

Напомним, ранее во время пресс-конференции в НСН бывший министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев назвал высосанным из пальца дело Никиты Белых, которого ранее приговорили к 8 годам лишения свободы за взятку. По его словам, за время совместной работы, он ни разу не слышал от чиновника намёка на «поощрение».