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Экс-министр экономики: Я ни разу не слышал намёков Белых о «поощрении»

8 Февраля 2018 в 14:30
Экс-министр экономики: Я ни разу не слышал намёков Белых о «поощрении»

Бывший министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в эфире НСН назвал дело против экс-губернатора Кировской области Никиты Белых высосанным из пальца.

«Я в суде заявил и сейчас готов повторить, что я считаю это дело высосанным из пальца. Я не верю ни в одно утверждение следствия и обвинения. В деле есть вопиющие противоречия. Об этом удачно сказал Никита Юрьевич в последнем слове. Я 15 лет знаю Никиту, он меня активно вовлекал в партию «Союза правых сил». Он меня соблазнил в неё войти. Политика в мире и в России – не всегда дело чистоплотное. Не было ни одного случая попыток продать место в списке, продать выдвижение. Ни одного такого прецедента, когда Никита активно занимался политикой, я вспомнить не могу, потому что их не было. Мне с ним потом пришлось не раз контактировать по делам. В частности я ему помогал в антикризисном управлении одного крупного предприятия областного, там требовались усилия губернатора», - поделился с НСН экс-министр.

По словам Андрея Нечаева, со стороны Никиты Белых не было даже косвенных намёков о необходимости его отблагодарить.

«Каждый раз компромисс, который мы находили, был в интересах предприятия. Ни я, ни владелец предприятия ни разу не слышали прямых или косвенных призывов как-то Никиту поощрить. В порядке личной инициативы в местном муниципалитете оказывали помощь школам, ремонте дорог. Но намёков со стороны губернатора я никогда не слышал. Мне представляется, что это дело чисто заказное, политическое. У меня нет ответа на вопрос, кому это выгодно. Это точно не выгодно Кировской области. Кировчане потеряли губернатора, который болел регионом. Это большая потеря для области, для политики и чисто человеческая трагедия», - заявил Нечаев.

Напомним, ранее во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» жена Никиты Белых Екатерина рассказала, что состояние здоровья её мужа таково, что даже этапирование в колонию может привести к летальному исходу бывшего чиновника. Напомним, ранее Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Защита 8 февраля подала апелляцию на данное решение.

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