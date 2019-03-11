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«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 12 марта

11 Марта 2019 в 14:13
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 12 марта

По сообщению Гидрометцентра, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен на вторник из-за сильного ветра.

По заявлению синоптиков, 12 марта в Москве температура воздуха будет колебаться в промежутке -1...-3 °C. Ожидается западный ветер 5—10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Согласно прогнозу, на территории столицы стоит ждать облачную погоду с прояснениями, а также местами небольшие осадки и гололед, пишет RT.

В связи с этим, водителей в Москве просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть максимально внимательными на дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, какую погоду стоит ждать жителям Москвы и Московской области в марте.

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