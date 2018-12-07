«Желтые жилеты» закроют Эйфелеву башню для туристов

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Эйфелеву башню в столице Франции закроют для посетителей. Как отмечает Газета.ру, это произойдёт завтра, 8 декабря и будет связано с акциями протеста «жёлтых жилетов». В организации, управляющей Эйфелевой башней, подчеркнули, что таких условиях посетителям достопримечательности невозможно будет обеспечить должных мер безопасности.

Кроем того, владельцы многих магазинов и ресторанов в Париже также задумываются о том, чтобы закрыть их в предстоящую субботу.

Как отмечает РЕН ТВ, акции протеста начались во Франции 17 ноября. Люди недовольны повышением цен на топливо. Манифестации сопровождаются погромами и массовыми драками.

Между тем, во Франции власти опасаются государственного переворота в связи с протестной активностью «жёлтых жилетов». Об этом сообщает французская газета Le Figaro. По данным правоохранителей, в ближайшую субботу протестующие намерены выйти к Елисейскому дворцу.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН развеял опасения французских властей и рассказал, какие сценарии развития событий ожидают Пятую республику, если к протестам присоединятся более радикально настроенные активисты.