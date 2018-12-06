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Жажда наживы: Психиатр обвинил детских психологов в проблемах со школьниками

6 Декабря 2018 в 12:54
Жажда наживы: Психиатр обвинил детских психологов в проблемах со школьниками

Проблемы поведения школьников в России, в том числе проявление агрессии, в первую очередь связаны с отсутствием чёткой структуры и методики преподавания, оценки знаний и невовлеченности родителей в процесс воспитания. Об этом на пресс-конференции НСН завил врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он возложил часть ответственности за это на своих коллег.

«Наши детские психологи больше заняты зарабатыванием денег, а не продвижением технологии воспитания и правильной оценки детско-родительских отношений. Из-за отсутствия воспитательной доктрины в стране, мы не можем определить, каким образом должен вести себя родитель. Ведь воспитание начинается не в школе, а в семье. Школа к возникающим проблемам оказывается не готова, а родителей никто не учит правилам воспитания. В результате всё выливается в долгий спор на тему «кто виноват?», - отметил эксперт.

Ранее на пресс-конференции НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина прокомментировала инцидент в московской школе № 1359, где сегодня ученик пришёл с ножом на занятия и угрожал самоубийством.

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