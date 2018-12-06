Последняя капля: В Родительском комитете рассказали о мотивах школьника, пришедшего с ножом в школу

Плохо написанное сочинение могло стать только одной из проблем, которые заставили ученика одной из школ в московском районе Жулебино проявить агрессию и явиться в учебное заведение с ножом. Об этом на пресс-конференции НСН заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина. Она подчеркнула, что подобные случаи необходимо предотвращать профилактическими мерами.

«Скорее всего, это только последняя капля, которая заставила таким образом подростка обратить на себя внимание. Сейчас с этим предстоит разобраться психологам и психиатрам. Однако это не первый случай и, к сожалению, не последний. В последнее время во всем мире произошёл всплеск подобной агрессивности подростков. Необходимо заниматься профилактикой такого поведения, несмотря на то, что её эффективность трудно определить. Родителя, учителя и психологи должны работать совместно в этом направлении, хотя нельзя сказать, сколько подростков благодаря этому не возьмутся за нож, за пистолет и не придут в школу со злым умыслом», - отметила эксперт», - отметила эксперт.

Ученик 10 класса московской школы № 1359 в Жулебине пришёл сегодня в школу с ножом и угрожал порезать себя. В школе провели эвакуацию. Полиция при участии психолога вела переговоры, в результате которых подросток сдался. Сообщается, что поводом для такого поступка могло стать плохо написанное сочинение, которое было необходимо для допуска к ЕГЭ.