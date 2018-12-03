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«Зенит» сенсационно проиграл «Арсеналу»

3 Декабря 2018 в 22:36
«Зенит» сенсационно проиграл «Арсеналу»

Футболисты петербургского «Зенита» уступили тульскому «Арсеналу» в выездном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в Туле, завершился со счетом 4:2. У хозяев отличились Эванс Кангва (дважды), Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев. У питерцев забили Далер Кузяев и Эрнани, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее Народный артист России Михаил Боярский, известный как ярый болельщик питерского «Зенита», в эфире НСН заявил, что футбол является целью жизни, а не средством для зарабатывания денег.

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