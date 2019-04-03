Зеленского требуют отправить в тюрьму за русский язык

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского потребовали посадить в тюрьму за обращение к своим избирателям на русском языке, сообщает Ura.ru. С таким заявлением выступила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.

Она выразила негодование по поводу речи Зеленского к своим избирателям, которую тот произнес на русском языке. По мнению депутата, не знать государственный язык недопустимо. За подобное неуважение к своим гражданам шоумена необходимо «сажать за решетку», вместо того, чтобы допускать его ко второму туру президентских выборов.

Как уточняет Утро.ру, Фарион специально называла Зеленского «оно», чтобы показать свое неуважение к нему. Кроме того, экс-депутат сообщила, что объявляет войну не только артисту, но и всем тем, кто отдал свой голос на выборах в пользу этого кандидата.

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал в эфире НСН, ждать серьёзных изменений в курсе Киева по отношению к Донбассу после второго тура выборов не стоит.