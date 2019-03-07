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Зеленский заявил о сфабрикованном против него уголовном деле об отмывании денег

7 Марта 2019 в 14:35
Зеленский заявил о сфабрикованном против него уголовном деле об отмывании денег

Кандидат в президенту Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что против него и компании «Квартал 95» сфабриковано уголовное дело. По его словам, его обвиняют в отмывании денег. Кроме того, по данным актера, «специальные люди» ищут контакты в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), чтобы там установить политические билборды с Зеленским.

Об этом кандидат сообщил в видеообращении в Instagram.

Зеленский также опасается новых уголовных лет, одно из них может быть связано с тем, что в 2002 году он якобы на машине сбил человека в Черниговской области, сообщает телеканал «360».

4 марта было обнаружено прослушивающее устройство СБУ на крыше киевского офиса Владимра Зеленского. Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что ни для кого не секрет, что в своей политической борьбе президент Украины Петр Порошенко использует административный ресурс.

Владимир Зеленский на сегодняшний день – лидер президентской гонки на Украине. Согласно исследованию группы «Рейтинг» за февраль, за него готовы проголосовать 25,1% избирателей. Вторую позицию делят между собой Петр Порошенко (16,6%) и Юлия Тимошенко (16,2%).

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