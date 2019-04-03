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Зеленский выдвинул требования к Порошенко

3 Апреля 2019 в 13:41
Зеленский выдвинул требования к Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отреагировал на призыв действующего главы государства к молодёжи голосовать за него. Как сообщает ТАСС, в команде политика выдвинули ряд требований к Петру Порошенко.

Среди них отмечается требование раскрыть свои офшорные компании, банки и счета, а также финансовую отчетность за последние пять лет. Сделать это необходимо, как отмечает RT, до истечения срока президентских полномочий Порошенко.

Также команда Зеленского требует обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов общественных активистов, перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Помимо этого от Порошенко ожидают лишения СБУ, полиции и других правоохранительных органов полномочий по борьбе с экономической преступностью, снятия давления на бизнес, отставки замглавы Службы внешней разведки страны Сергея Семочко. Также к требованиям относятся принятие закона о введении открытых списков на парламентских выборах и отмена закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Напомним, Владимир Зеленский стал лидером первого тура выборов президента Украины. Он обогнал действующего главу государства в два раза. Второй тур состоится 21 апреля. Ранее в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко оценил шансы Зеленского на победу в президентской гонке.

 

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