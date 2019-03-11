Зеленский в очередной раз возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Шоумен Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге на Украине. Об этом стало известно благодаря результатам опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг».

Данные исследования показали, что поддержать кандидаты в президенты Украины Владимира Зеленского готовы 24,7% избирателей. За главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко планируют отдать свой голос 18,3%, а за президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,8% граждан.

Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях, а в Киеве и центральных регионах страны конкуренцию ему составляют Тимошенко и Порошенко, сообщает RT.

В ходе исследования, большинство опрошенных обосновывали свой выбор ожиданием перемен в стране.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин рассказал НСН о своей уверенности в будущем побеге Петра Порошенко из страны.