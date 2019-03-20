Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от выборов. Он сообщил, что был готов отказаться от участия в президентской гонке в случае, если бы в ней участвовал музыкант Святослав Вакарчук.
По словам Зеленского, он бы уступил Вакарчуку, если бы тот все же стал кандидатом, пишут «Дни.ру».Об участии солиста группы "Океан Эльзы" в президентских выборах на Украине сообщали еще в 2017 году
Ранее НСН сообщало, что Владимир Зеленский в очередной раз возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины.