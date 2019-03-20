Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от выборов. Он сообщил, что был готов отказаться от участия в президентской гонке в случае, если бы в ней участвовал музыкант Святослав Вакарчук.

По словам Зеленского, он бы уступил Вакарчуку, если бы тот все же стал кандидатом, пишут «Дни.ру».