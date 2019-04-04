Зеленский удивил неожиданным предложением Тимошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко, занявшей третье место, выступить в качестве судьи и ведущей на предстоящих дебатах с Петром Порошенко. На раздумья шоумен отвел ей, также, как ранее, действующему главе государства, 24 часа.

«Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?», — приводит «Свободная пресса» слова Зеленского из видеообращения.

Ранее Петр Порошенко принял вызов Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики вместе с ним. В пятницу, 5 апреля, в девять часов утра нынешний президент Украины будет ждать своего соперника в медпункте стадиона «Олимпийский» в Киеве, где должны состояться их дебаты. Очная «схватка» может состояться 19 апреля.

Как отмечает Ura.ru , Центральная избирательная комиссия Украины сегодня огласила окончательные итоги первого тура выборов, прошедшего 31 марта. Владимира Зеленского поддержали 30,24% избирателей, принявших участие в голосовании. Петр Порошенко набрал 15,95% голосов, Юлия Тимошенко - 13,4%, оппозиционный депутат Юрий Бойко - 11,67%.

Украинские политологи в эфире НСН разошлись во мнении о том, как дебаты на стадионе могут повлиять на результаты второго тура выборов.