Зеленский удивил неожиданным предложением Тимошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко, занявшей третье место, выступить в качестве судьи и ведущей на предстоящих дебатах с Петром Порошенко. На раздумья шоумен отвел ей, также, как ранее, действующему главе государства, 24 часа.
«Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?», — приводит «Свободная пресса»слова Зеленского из видеообращения.
Ранее Петр Порошенко принял вызов Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики вместе с ним. В пятницу, 5 апреля, в девять часов утра нынешний президент Украины будет ждать своего соперника в медпункте стадиона «Олимпийский» в Киеве, где должны состояться их дебаты. Очная «схватка» может состояться 19 апреля.
Как отмечает Ura.ru, Центральная избирательная комиссия Украины сегодня огласила окончательные итоги первого тура выборов, прошедшего 31 марта. Владимира Зеленского поддержали 30,24% избирателей, принявших участие в голосовании. Петр Порошенко набрал 15,95% голосов, Юлия Тимошенко - 13,4%, оппозиционный депутат Юрий Бойко - 11,67%.
Украинские политологи в эфире НСН разошлись во мнении о том, как дебаты на стадионе могут повлиять на результаты второго тура выборов.