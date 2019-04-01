Зеленский рассказал о беседе с Путиным

Описание фото: официальный сайт Владимира Зеленского

Лидер первого тура выборов на пост главы Украины кандидат Владимир Зеленский рассказал, о чем он планирует говорить с президентом Владимиром Путиным, если выиграет и второй тур президентской гонки, пишут Life.ru.

Он заявил, что в рамках беседы хотел бы поднять вопрос о выплатах со стороны России компенсации Украине за Крым, а также за поддержку сепаратистов в Донбассе.

«Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации на Донбассе и в Крыму?», - цитируют Зеленского Известия.

Однако, лидер президентской гонки на Украине уточнил, что пока тема беседы с российским президентом Владимиром Путиным неактуальна и преждевременна.

Ранее эксперты признались НСН, что до последнего сомневались в шансах кандидатов в президенты Украины выйти во второй тур выборов.