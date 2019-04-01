Зеленский продолжает лидировать на выборах после обработки половины протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 55,50% протоколов первого тура выборов президента Украины, сообщают Известия.

Результаты показали, что по-прежнему в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. На данный момент на его счету 30,25% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовало 16,54% украинских граждан. На третьем месте находится лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она смогла набрать 13,09% голосов.

Замыкают пятерку лидеров глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. На их счету 11,51% и 7,12% соответственно.

Итоговая явка на избирательные участки выборов президента Украины составила 63,52%.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что в случае победы Зеленского во второму туре возникнет необходимость изменения конституции Украины.