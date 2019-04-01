Понедельник
01 апреля
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

Зеленский продолжает лидировать на выборах после обработки половины протоколов

1 Апреля 2019 в 10:45
Зеленский продолжает лидировать на выборах после обработки половины протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 55,50% протоколов первого тура выборов президента Украины, сообщают Известия.

Результаты показали, что по-прежнему в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. На данный момент на его счету 30,25% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовало 16,54% украинских граждан. На третьем месте находится лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она смогла набрать 13,09% голосов.

Замыкают пятерку лидеров глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. На их счету 11,51% и 7,12% соответственно.

Итоговая явка на избирательные участки выборов президента Украины составила 63,52%.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что в случае победы Зеленского во второму туре возникнет необходимость изменения конституции Украины.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.