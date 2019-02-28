Зеленский пообещал посадить «одного из кандидатов»

Один из кандидатов в президенты Украины сядет в тюрьму пообещал продюсер, актер и политик Владимир Зеленский, перефразировав предвыборный слоган Петра Порошенко «Кандидатов много — президент один».

Лидер президентской гонки заявил, что нынешнее правительство страны хочет «забрать с собой украденное у народа и армии», сообщает РИА «Новости».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в случае своего избрания по пост главы Украины.

Выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, а инаугурация пройдет до 31 мая.

ЦИК Украины зарегистрировал рекордное количество кандидатов на должность президента страны – 44 человека.

Ранее политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН назвал пятерку лидеров президентской гонки Украины, в том числе актера Владимира Зеленского.